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By yfood

Win limited-edition Batman boxes now

Nachrichten
19.08.2026 08:44
(Bild: yfood)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Batman, Robin, Harley Quinn, and Catwoman are taking on hunger: With the new yfood x Batman Limited Edition, drinkable meals meet the world of Gotham City. To celebrate the launch, the “Krone” is giving away 5 boxes of the limited-edition Batman collection.

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For the new limited edition, yfood has teamed up with Warner Bros. The result: Four well-known characters from the Batman universe now adorn the drinkable meal bottles—each with its own design and flavor. The lineup includes Batman with Stracciatella, Robin with Waffle & Cream, Harley Quinn with Raspberry, and Catwoman with Fudge Brownie. The bottles are designed not only to help fight hunger but also to appeal to collectors thanks to the limited-edition artwork.

(Bild: Y-food)

The new edition has been available in Germany and Austria since August 18, 2026. The timing is no coincidence: gamescom takes place in Cologne from August 26 to 30, followed shortly thereafter by International Batman Day on September 19.

Win Batman Boxes
 If you’d like to bring a piece of Gotham City home, “Krone” is now giving you the chance. We’re giving away 5 boxes of the yfood x Batman Limited Edition. Simply fill out the form below and, with a little luck, win one of the limited-edition boxes!  

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