By yfood
Win limited-edition Batman boxes now
Batman, Robin, Harley Quinn, and Catwoman are taking on hunger: With the new yfood x Batman Limited Edition, drinkable meals meet the world of Gotham City. To celebrate the launch, the “Krone” is giving away 5 boxes of the limited-edition Batman collection.
For the new limited edition, yfood has teamed up with Warner Bros. The result: Four well-known characters from the Batman universe now adorn the drinkable meal bottles—each with its own design and flavor. The lineup includes Batman with Stracciatella, Robin with Waffle & Cream, Harley Quinn with Raspberry, and Catwoman with Fudge Brownie. The bottles are designed not only to help fight hunger but also to appeal to collectors thanks to the limited-edition artwork.
The new edition has been available in Germany and Austria since August 18, 2026. The timing is no coincidence: gamescom takes place in Cologne from August 26 to 30, followed shortly thereafter by International Batman Day on September 19.
Win Batman Boxes
If you’d like to bring a piece of Gotham City home, “Krone” is now giving you the chance. We’re giving away 5 boxes of the yfood x Batman Limited Edition. Simply fill out the form below and, with a little luck, win one of the limited-edition boxes!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.