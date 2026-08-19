Win limited-edition Batman boxes now

For the new limited edition, yfood has teamed up with Warner Bros. The result: Four well-known characters from the Batman universe now adorn the drinkable meal bottles—each with its own design and flavor. The lineup includes Batman with Stracciatella, Robin with Waffle & Cream, Harley Quinn with Raspberry, and Catwoman with Fudge Brownie. The bottles are designed not only to help fight hunger but also to appeal to collectors thanks to the limited-edition artwork.