Eltern schlugen Alarm: „Unser Sohn droht mit Amok“

In die Psychiatrie eingeliefert

Der Innviertler wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Vöcklabruck eingeliefert. Das Unterbringungsgesetz definiert die Gründe für eine Einweisung so: „In einer psychiatrischen Abteilung darf nur untergebracht werden, wer an einer psychischen Krankheit leidet und im Zusammenhang damit sein Leben oder seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet und nicht in anderer Weise, ausreichend ärztlich behandelt oder betreut werden kann.“