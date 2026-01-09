Eltern schlugen Alarm: „Unser Sohn droht mit Amok“

„Unser Sohn hat uns ein Video von einem Gewehr geschickt und mit dem Umbringen von Leuten gedroht“ – so alarmierte ein Innviertler Ehepaar, das in Deutschland lebt, am Donnerstag um 20 Uhr die Polizei. Ihr Sohn (35), der unter Psychosen leiden soll, wohnt in einem Haus in Schalchen. Die Warnung der besorgten Eltern setzte einen polizeilichen Großeinsatz in Gang.
Bevor der Sturm aufs Gebäude losging, fielen den Eltern ein, dass die Nachbarin ja einen Schlüssel zu dem Haus hatte und informierten die Exekutive erneut. Die Beamten holten sich den Schlüssel und gelangten damit ins Gebäude, wo sie den Verdächtigen gegen 21.30 Uhr festnehmen konnten.
In die Psychiatrie eingeliefert
Der Innviertler wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Vöcklabruck eingeliefert. Das Unterbringungsgesetz definiert die Gründe für eine Einweisung so: „In einer psychiatrischen Abteilung darf nur untergebracht werden, wer an einer psychischen Krankheit leidet und im Zusammenhang damit sein Leben oder seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet und nicht in anderer Weise, ausreichend ärztlich behandelt oder betreut werden kann.“
Polizei fand ein ganzes Waffenarsenal
Die Zwangseinweisung verhinderte wohl Schlimmeres: Bei der Hausdurchsuchung fanden die Polizeibeamten ein ganzes Waffenarsenal, bestehend aus einem Gewehr, einer Faustfeuerwaffe, zahlreichen Hieb- und Stichwaffen wie Schwertern, Äxten, Dolchen und Macheten. Zusätzlich entdeckten sie kleinere Mengen Munition sowie etwas Cannabis.
Wie geht’s weiter?
Die zuständige Staatsanwaltschaft wird wohl ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben. Wahrscheinlich wird eine dauerhafte Unterbringung das Thema sein.
