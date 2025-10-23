Neue und alte Wunden nach Amoklauf von Altenfelden

Drei Gräber, noch keines eingefasst, noch keines mit Stein – alle mit Blumen, Basteleien und lieben Worten: Still soll das Gedenken zum Jahrestag des Amoklaufes von Altenfelden und Arnreit ablaufen. Eine Messe wird für Franz Hofer, den erschossenen Bürgermeister von Kirchberg/D. gelesen, zwei für Josef Hartl, den beliebten Ex-Polizisten von Arnreit. „Sie sind noch immer stets präsent“, sagen Friedhofsbesucher beim „Krone“-Lokalaugenschein. Auf den ersten Blick scheint es bei Gesprächen, dass die meisten ihren Frieden mit der Tat gemacht haben. „Man kann’s ja eh nicht ändern“, hört man oft.