Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ein Jahr danach:

Neue und alte Wunden nach Amoklauf von Altenfelden

Oberösterreich
23.10.2025 06:00
Ein Lokalaugenschein führte auch zum Fundort der Leiche von Roland Drexler und es gibt ...
Ein Lokalaugenschein führte auch zum Fundort der Leiche von Roland Drexler und es gibt Übergriffe, die das stille Gedenken an den Amoklauf stören(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel (3), Horst Einöder)

Kurz vor dem Jahrestag des Doppelmordes an zwei Jägern im Mühlviertel stören zwei Übergriffe auf Andenken des Täters das geplante friedliche und stille Gedenken an die Opfer. Damit kommen zu den alten Wunden, die noch lange nicht verheilt sind, neue dazu. Ein Lokalaugenschein und eine Frage, die noch immer offen ist.

0 Kommentare

Drei Gräber, noch keines eingefasst, noch keines mit Stein – alle mit Blumen, Basteleien und lieben Worten: Still soll das Gedenken zum Jahrestag des Amoklaufes von Altenfelden und Arnreit ablaufen. Eine Messe wird für Franz Hofer, den erschossenen Bürgermeister von Kirchberg/D. gelesen, zwei für Josef Hartl, den beliebten Ex-Polizisten von Arnreit. „Sie sind noch immer stets präsent“, sagen Friedhofsbesucher beim „Krone“-Lokalaugenschein. Auf den ersten Blick scheint es bei Gesprächen, dass die meisten ihren Frieden mit der Tat gemacht haben. „Man kann’s ja eh nicht ändern“, hört man oft.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
164.875 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
156.476 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
110.390 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Ein Jahr danach:
Neue und alte Wunden nach Amoklauf von Altenfelden
50% Kosteneinsparung
Neuer KTM-Eigentümer spricht von großen Kürzungen
Zufällig entdeckt:
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
Landesrat schweigt
Dackeldame „Lotti“ wird ein Fall für die Politik
Krone Plus Logo
Duell mit Erwachsenen
12-Jährige gilt als wahre Pionierin im Autocross
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf