Thomas Gansch: „Ich wollte nie in eine Schublade!“

Beim Aufsteirern-Konzert feiert er nun die Wiedervereinigung mit den alten Bandkollegen: „Ich freu mich schon sehr darauf“, sagt er. Und auch die Härtel Familie kennt er gut: „Es klingt vielleicht komisch, aber vom Volksmusiker Hermann Härtel habe ich viel über Jazz gelernt, weil er in seinem Zugang so frei war. Und Musik ist am besten, wenn sie ganz frei ist.“