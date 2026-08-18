Koralmbahn-Effekt auf A2: Fast fünf Prozent Minus

Vergleichbar mit Westbahn-Ausbau 2012

„So wie bereits nach dem Ausbau und der Beschleunigung der Westbahnstrecke im Jahr 2012 hat auch die Koralmbahn zu einer Verlagerung von Autofahrten auf die Bahn geführt“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk zu den Ergebnissen. Die positive Wirkung der Koralmbahn ist für den VCÖ unbestritten – sie könne aber durch weitere Begleitmaßnahmen noch verstärkt werden. Für Pendler könnten etwa Unternehmen Anreize zum Umstieg schaffen, im Freizeitverkehr seien wiederum Maßnahmen von Ausflugszielen und Tourismusregionen gefragt.