Koralmbahn-Effekt auf A2: Fast fünf Prozent Minus

Auch wenn man es in den derzeit rollenden Urlaubsreisewellen subjektiv nicht immer so wahrnimmt: Der Autoverkehr auf der Südautobahn ist seit Eröffnung der Koralmbahn merklich zurückgegangen. Mit knapp fünf Prozent Minus im Abschnitt zwischen Graz und Klagenfurt ist die Auslastung weitaus stärker gesunken als im gesamten Asfinag-Netz.
Die aktuellen Werte des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), basierend auf Daten des Autobahn-Betreibers Asfinag, sprechen eine deutliche Sprache: Minus 4,6 Prozent beträgt der Rückgang bei den Autofahrten zwischen Graz und Klagenfurt, während er österreichweit im ersten Halbjahr nur bei 0,6 Prozent liegt. Im steirischen Abschnitt des Korridors beläuft sich der Rückgang auf 3,6 Prozent, in Kärnten auf 6,3 Prozent. Damit ist das Minus im steirischen Teil sechsmal, in Kärnten sogar zehnmal so stark wie insgesamt im Netz.
Vergleichbar mit Westbahn-Ausbau 2012
„So wie bereits nach dem Ausbau und der Beschleunigung der Westbahnstrecke im Jahr 2012 hat auch die Koralmbahn zu einer Verlagerung von Autofahrten auf die Bahn geführt“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk zu den Ergebnissen. Die positive Wirkung der Koralmbahn ist für den VCÖ unbestritten – sie könne aber durch weitere Begleitmaßnahmen noch verstärkt werden. Für Pendler könnten etwa Unternehmen Anreize zum Umstieg schaffen, im Freizeitverkehr seien wiederum Maßnahmen von Ausflugszielen und Tourismusregionen gefragt.
Den allgemeinen Rückgang des Autoverkehrs führt Schenk auf die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Spritpreise zurück: In ganz Österreich wurden bei 61 Prozent der Zählstellen weniger Pkw gezählt als im ersten Halbjahr 2025. Der Lkw-Verkehr hingegen nahm bei 81 Prozent der Zählstellen zu.
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