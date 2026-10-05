Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Großartiges Gefühl“

Raimann auch auf 3. NFL-Reise nach Europa makellos

US-Sport
05.10.2026 07:43
Bernhard Raimann
Bernhard Raimann(Bild: AP/AP Photo/Kin Cheung)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle ist für Footballer Bernhard Raimann auch die dritte NFL-Dienstreise nach Europa eine erfolgreiche gewesen. Der Wiener durfte sich am Sonntag mit den Indianapolis Colts nach zwei Siegen in Deutschland über einen Erfolg in England freuen. „Es ist ein großartiges Gefühl, in Europa bei 3-0 zu stehen“, sagte Raimann in den Katakomben des Tottenham Hotspur Stadium in London nach dem 30:13 gegen die Washington Commanders zur APA.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

  „Wir sollten hier mehr Spiele austragen“, ergänzte der Offensive Tackle mit einem Grinsen. Trotz des am Ende klaren Sieges in Nordlondon war der 29-Jährige aber alles andere als zufrieden. Erst ein Ballverlust im zweiten Spielzug, dann eine Knöchelverletzung inklusive kurzer Zwangspause („so etwas passiert“) – und dazwischen große Schwierigkeiten im Offensivspiel. „Es gibt viel Verbesserungsbedarf. Wir müssen von unseren Fehlern lernen und sie beseitigen“, betonte Raimann mit Blick auf das anstehende Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers.

  Damit traf Raimann den Ton seiner Teamkollegen und von Head Coach Shane Steichen. Denn die Colts-Offensive um Quarterback Daniel Jones wusste nur selten zu überzeugen. Einzig Jonathan Taylor wurde seinem Star-Status wieder gerecht und führte sein Team mit zwei Touchdowns zum Erfolg. Der Running Back stellte den Rekord für die meisten Touchdowns sowie die meisten gelaufenen Yards im Rahmen der International Series auf. „Er ist der beste Running Back der Liga und macht unseren Job einfacher“, erklärte Raimann.

Taylor über Raimann: „Ein Anker“
Aber auch der rot-weiß-rote Football-Export, der für die nächsten vier Saisonen durchschnittlich 25 Millionen Dollar pro Jahr verdient, hat eine tragende Rolle im Colts-Angriff. „Bernie ist ein Anker für diese Offensive Line“, hatte Taylor im Vorfeld betont. In seinem ersten Jahr sei Raimann ins kalte Wasser geworfen worden, da habe er eine Herausforderung nach der anderen gemeistert. „Das hat ihn stärker gemacht. Er wird von Jahr zu Jahr besser und man sieht, zu welchem Spieler er sich entwickelt hat.“

Bei den Colts scheint es nach zwei Niederlagen zum Saisonstart mit dem zweiten Erfolg hintereinander jedenfalls wieder bergauf zu gehen. Gegen die Commanders profitierte „Indy“ aber auch von Verletzungen auf der Gegenseite, Washington musste in London auf den dritten Quarterback Athan Kaliakmanis zurückgreifen. In der kommenden Woche wartet mit Quarterback-Routinier Aaron Rodgers (42) wieder ein anderes Kaliber. „Wir müssen das Momentum beibehalten und weiter gewinnen“, sagte Raimann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
05.10.2026 07:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
382.323 mal gelesen
Andreas Babler (li.) tritt schrittweise zur Seite, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher (re.) ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
158.159 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
113.883 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5494 mal kommentiert
Andreas Babler (li.) tritt schrittweise zur Seite, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher (re.) ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1261 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr US-Sport
„Großartiges Gefühl“
Raimann auch auf 3. NFL-Reise nach Europa makellos
NFL
Raimann erlebt bei Colts-Sieg Schrecksekunde
NHL
Rossi-Team Vancouver dreht Partie gegen Calgary
NBA-Vorbereitung
Toronto verliert mit Jakob Pöltl erstes Testspiel
49ers-Eigentümer York:
Fette Geldstrafe & Sperre nach Prostitutions-Eklat

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf