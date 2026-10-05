Raimann auch auf 3. NFL-Reise nach Europa makellos

Taylor über Raimann: „Ein Anker“

Aber auch der rot-weiß-rote Football-Export, der für die nächsten vier Saisonen durchschnittlich 25 Millionen Dollar pro Jahr verdient, hat eine tragende Rolle im Colts-Angriff. „Bernie ist ein Anker für diese Offensive Line“, hatte Taylor im Vorfeld betont. In seinem ersten Jahr sei Raimann ins kalte Wasser geworfen worden, da habe er eine Herausforderung nach der anderen gemeistert. „Das hat ihn stärker gemacht. Er wird von Jahr zu Jahr besser und man sieht, zu welchem Spieler er sich entwickelt hat.“