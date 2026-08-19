Wo gibt es jetzt noch einen Lehrplatz?

Drei Monate Probezeit

Bei der Lehrvertragsunterzeichnung oder auch bei der Auflösung eines Lehrverhältnisses bei Minderjährigen sind auch die Eltern formal stark eingebunden. Die ersten drei Monate in der Lehre sind Probezeit. Der Lehrvertrag kann während der Probezeit sowohl vom Lehrling, als auch vom bzw. von der Lehrberechtigten einseitig und ohne Angabe eines Grundes schriftlich aufgelöst werden.