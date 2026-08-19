Wo gibt es jetzt noch einen Lehrplatz?

Wohin soll meine berufliche Reise gehen, wo liegen meine Stärken, was sind meine Schwächen? Die Arbeiterkammer bietet für junge Menschen nicht nur hilfreiche Interessentestungen an, sondern informiert auch umfassend rund um Probezeit, Vertragsauflösung & Co.
Der erste Schritt zur passenden Lehrstelle ist die Frage nach den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Stärken.
Die Arbeiterkammer Steiermark bietet dazu Beratungen zur Berufsorientierung, Interessentestungen und Bewerbungscoachings.
Grundsätzlich ist es das ganze Jahr über möglich, eine Lehrstelle zu finden. Am besten informiert man sich auf der Webseite vom AMS oder der Lehrstellenbörse. Jugendliche sollten sich aber nicht nur bei ausgeschriebenen Lehrstellen bewerben, sondern auch bei Wunschfirmen nachfragen, ob diese noch Lehrlinge aufnehmen.
Weitere Möglichkeiten zur Berufsorientierung bieten berufspraktische Tage, die an vielen Schulen angeboten werden. Dabei können Jugendliche Betriebe und verschiedene Berufe kennenlernen und erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen.
Drei Monate Probezeit
Bei der Lehrvertragsunterzeichnung oder auch bei der Auflösung eines Lehrverhältnisses bei Minderjährigen sind auch die Eltern formal stark eingebunden. Die ersten drei Monate in der Lehre sind Probezeit. Der Lehrvertrag kann während der Probezeit sowohl vom Lehrling, als auch vom bzw. von der Lehrberechtigten einseitig und ohne Angabe eines Grundes schriftlich aufgelöst werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.