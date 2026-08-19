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Wo gibt es jetzt noch einen Lehrplatz?

Steiermark
19.08.2026 04:59
Manuel Pfister ist Experte für Jugend und Lehrausbildung in der AK Steiermark.
Manuel Pfister ist Experte für Jugend und Lehrausbildung in der AK Steiermark.(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe, AK Stmk/Kanizaj)
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Von Steirerkrone

Wohin soll meine berufliche Reise gehen, wo liegen meine Stärken, was sind meine Schwächen? Die Arbeiterkammer bietet für junge Menschen nicht nur hilfreiche Interessentestungen an, sondern informiert auch umfassend rund um Probezeit, Vertragsauflösung & Co.

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Der erste Schritt zur passenden Lehrstelle ist die Frage nach den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Stärken.

Die Arbeiterkammer Steiermark bietet dazu Beratungen zur Berufsorientierung, Interessentestungen und Bewerbungscoachings.

Grundsätzlich ist es das ganze Jahr über möglich, eine Lehrstelle zu finden. Am besten informiert man sich auf der Webseite vom AMS oder der Lehrstellenbörse. Jugendliche sollten sich aber nicht nur bei ausgeschriebenen Lehrstellen bewerben, sondern auch bei Wunschfirmen nachfragen, ob diese noch Lehrlinge aufnehmen.

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Weitere Möglichkeiten zur Berufsorientierung bieten berufspraktische Tage, die an vielen Schulen angeboten werden. Dabei können Jugendliche Betriebe und verschiedene Berufe kennenlernen und erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen.

Drei Monate Probezeit 
Bei der Lehrvertragsunterzeichnung oder auch bei der Auflösung eines Lehrverhältnisses bei Minderjährigen sind auch die Eltern formal stark eingebunden. Die ersten drei Monate in der Lehre sind Probezeit. Der Lehrvertrag kann während der Probezeit sowohl vom Lehrling, als auch vom bzw. von der Lehrberechtigten einseitig und ohne Angabe eines Grundes schriftlich aufgelöst werden.

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