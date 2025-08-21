Wien in Tracht: „Es lebe der Neustifter Kirtag!“

Schon seit über 250 Jahren lockt der Kirtag nach Neustift

Seinen Ursprung hat der Neustifter Kirtag bereits Mitte des 18. Jahrhunderts: Nach einer schlechten Ernte, zogen die Neustifter Winzer mit einer Erntedankkrone zu Kaiserin Maria Theresia und baten um Steuerfreiheit. Die Kaiserin erließ ihnen nicht nur die Zahlungen, sondern gab ihnen auch die Krone zurück, mit der Bedingung jedes Jahr einen Kirtag abzuhalten. Aus diesem Brauch entstand ein Fest, welches bis heute abertausende Wiener anlockt. Seit dem Jahr 2020 zählen das Hiatabaumaufstellen und der Umzug mit der Hauerkrone sogar zum UNESCO-Kulturerbe.