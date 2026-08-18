Um ein Achtel mehr Privatkonkurse in NÖ

Der häufigste Grund für den Privatkonkurs: Selbstständigkeit! Mehr als ein Viertel oder genau 26,6 Prozent gerieten durch die einstige eigene Firma auch privat in den finanziellen Ruin. „Die finanziellen Folgen einer früheren Selbstständigkeit und persönliches Verschulden prägen seit Jahren die Ursachenstatistik maßgeblich. Positiv ist, dass zuletzt einige Betroffene sorgsamer mit ihren Finanzen umgegangen sind“, weiß Karl-Heinz Götze, Leiter der Insolvenzabteilung des KSV 1870.

Scheidung, Krankheit oder Glücksspiel schuld

Ein weiterer Grund für die private Zahlungsunfähigkeit ist unter anderem die Reduktion des Einkommens. Aber auch Lebenskrisen, wie Scheidung, Unfall oder chronische Krankheiten sind wesentliche Ursachen für eine Privatinsolvenz. Genauso, wie Glücksspiel oder Drogenkonsum. Mittlerweile führen auch Unterhalt, Karenz oder Pflege von Angehörigen in den Privatkonkurs. „Wie sich gezeigt hat, wird in zahlreichen dieser Fälle über einen längeren Zeitraum hinweg schlecht gewirtschaftet. Doch insbesondere in Zeiten hoher Kosten ist ein bewusster Umgang mit den Finanzen entscheidend“, sagt Götze.