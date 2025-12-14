Leere Taschen bringen reiche Beute für Pleitegeier

Diese Hochrechnung des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) hat es in sich: Bis zum Jahresende werden in NÖ heuer 1106 Unternehmen in die Insolvenz geschlittert sein. Nach einem leichten Rückgang der Firmenpleiten in den ersten drei Quartalen haben gegen Jahresende hohe Energiekosten, steigende Inflation und Personalmangel noch viele Wackelkandidaten in den wirtschaftlichen Abgrund gerissen – im Vergleich zu 2024 steigt die Zahl der Insolvenzen daher um 0,6 Prozent an. Hauptbetroffen sind die Branchen Handel (200 Fälle), Bauwirtschaft (180 Fälle) und Gastronomie (106 Fälle), auf die rund 45 Prozent aller Insolvenzen entfallen.