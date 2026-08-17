"Where was the performance?"
FPÖ Wants to Investigate Ruck’s “Million-Euro Deals” with Fußi
The “Red” Rudi Fußi is in the crosshairs of the “Blues”: Around 18.6 million euros are said to have flowed to the PR professional during the tenure of Walter Ruck, the now-disgraced head of the Vienna Chamber of Commerce. Fußi himself, however, arrives at a different conclusion when doing the same math.
From the Schweizerhaus to the wine cellar to the ÖVP party executive committee—and most recently from the Vienna Public Prosecutor’s Office to the desk of the Public Prosecutor’s Office for Economic Affairs and Corruption (WKStA). The scandal surrounding the disgraced Vienna Chamber of Commerce President Walter Ruck continues to spread.
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