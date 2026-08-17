Neuer Trainer: Liendl ist zurück im Profifußball

„Das passt gut, es ist aber noch alles sehr frisch“, meinte Liendl Montag am Nachmittag zur „Krone“. Am Vormittag hatte er die erste Einheit als Cheftrainer. „Das ist für mich eine tolle neue Herausforderung. Wir haben viele talentierte Spieler, die ich bestmöglich mit meiner Erfahrung unterstützen will. Jetzt gilt es einmal, alle kennenzulernen, mir ein Bild zu machen.“ Dass die Zeit drängt, weiß der 40-Jährige. „Freitag wartet schon die Partie bei Austria Salzburg.“ Der Saisonstart mit drei Pleiten war nicht gerade erfolgreich. „Wir haben aber noch 27 Spiele vor der Brust! Da ist noch nichts verloren.“