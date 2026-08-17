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Neuer Trainer: Liendl ist zurück im Profifußball

2. Liga
17.08.2026 16:52
Beim GAK beendete Michi Liendl seine Karriere als Spieler.
Beim GAK beendete Michi Liendl seine Karriere als Spieler.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

2023 beendete Michi Liendl seine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler. Seit Montag ist der 40-Jährige zurück im Profifußball: Der ehemalige Legionär übernimmt bei Zweitligist Kapfenberg als Trainer. Mit seiner Erfahrung soll er die junge Truppe weiterentwickeln.

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Michi Liendl ist zurück im Profifußball! Jedoch nicht mehr als Spieler, diese Karriere beendete er 2023 nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg mit dem GAK in Dornbirn. Er übernimmt das Traineramt bei Zweitligist Kapfenberg. Bei dem Verein, wo seine Karriere als Spieler so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Fünfeinhalb Jahre war er bei den „Falken“, absolvierte 169 Spiele. Er übernimmt von Vlado Petrovic, der sich wieder voll und ganz der Nachwuchsarbeit widmen soll.

Der „Falkenhorst“ von Kapfenberg ist der neue Arbeitsplatz von Michi Liendl.
Der „Falkenhorst“ von Kapfenberg ist der neue Arbeitsplatz von Michi Liendl.(Bild: GEPA)

„Das passt gut, es ist aber noch alles sehr frisch“, meinte Liendl Montag am Nachmittag zur „Krone“. Am Vormittag hatte er die erste Einheit als Cheftrainer. „Das ist für mich eine tolle neue Herausforderung. Wir haben viele talentierte Spieler, die ich bestmöglich mit meiner Erfahrung unterstützen will. Jetzt gilt es einmal, alle kennenzulernen, mir ein Bild zu machen.“ Dass die Zeit drängt, weiß der 40-Jährige. „Freitag wartet schon die Partie bei Austria Salzburg.“ Der Saisonstart mit drei Pleiten war nicht gerade erfolgreich. „Wir haben aber noch 27 Spiele vor der Brust! Da ist noch nichts verloren.“

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