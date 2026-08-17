ÖTV-Davis-Cup-Team gegen Belgien ohne Ofner

Melzer vertraut hiermit zumindest auf drei jener fünf Spieler, die mit einem 3:2-Sieg in Japan im Februar die Tür zur neuerlich möglichen Qualifikation für das Final 8 in Bologna (24. bis 29. November) aufgestoßen hatten. Seine endgültige Entscheidung – so auch jene über den freien fünften Platz im Nationalteam – möchte Melzer jedoch erst nach den US Open in New York fällen. Das Einzel-Trio hat in diesem Jahr zusammen immerhin acht ATP-Challenger-Finali erreicht: Schwärzler (zwei Titel) und Rodionov je drei, Neumayer zwei (beide Endspiele gewonnen). Neben Ofner ist der nach seiner Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle vor seinem Comeback stehende Filip Misolic und Doppelprofi Alexander Erler vorerst nicht dabei.