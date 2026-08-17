Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verpasst Heimspiel

ÖTV-Davis-Cup-Team gegen Belgien ohne Ofner

Tennis
17.08.2026 17:28
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat am Montag, einen Monat vor dem Heim-Länderkampf in Wien gegen Belgien, seinen Kader auf vier Spieler reduziert. Überraschend nicht im Aufgebot steht Sebastian Ofner, der wegen wieder aufgetretener Fersenprobleme lieber verzichten möchte. Stattdessen nominierte Melzer für das Duell im WAC am 18./19.9. Jurij Rodionov (ATP-134.), erstmals Joel Schwärzler (150.), Lukas Neumayer (171.) und Doppel-Ass Lucas Miedler (Doppel-26.).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Melzer vertraut hiermit zumindest auf drei jener fünf Spieler, die mit einem 3:2-Sieg in Japan im Februar die Tür zur neuerlich möglichen Qualifikation für das Final 8 in Bologna (24. bis 29. November) aufgestoßen hatten. Seine endgültige Entscheidung – so auch jene über den freien fünften Platz im Nationalteam – möchte Melzer jedoch erst nach den US Open in New York fällen. Das Einzel-Trio hat in diesem Jahr zusammen immerhin acht ATP-Challenger-Finali erreicht: Schwärzler (zwei Titel) und Rodionov je drei, Neumayer zwei (beide Endspiele gewonnen). Neben Ofner ist der nach seiner Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle vor seinem Comeback stehende Filip Misolic und Doppelprofi Alexander Erler vorerst nicht dabei.

Jürgen Melzer
Jürgen Melzer(Bild: GEPA)

Ofner wird fix fehlen. „Sebastian hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass er sich wegen seiner Fersenproblematik nicht zu 100 Prozent fit fühlt“, verriet Sportdirektor Melzer. Zwar werde der Steirer in der Davis-Cup-Woche wahrscheinlich sogar ein Turnier bestreiten, „aber wir sind beide einer Meinung, dass er im Davis Cup gegen solch eine Nation nicht antreten sollte, wenn er sich nicht ganz fit und wohl fühlt.“ Bei Misolic und Erler will Melzer jeweils noch deren Auftritte nach Verletzungspausen abwarten. Der Steirer und der Tiroler kommen ebenso für den fünften Kaderplatz in Frage wie auch Doppelspezialist Neil Oberleitner.

Belgien nominiert drei Top-40-Einzelspieler
Die Gäste aus Belgien kommen als klare Favoriten nach Wien, vor allem weil alle drei Top-40-Spieler nominiert wurden. Dies sind Alexander Blockx (ATP-32.), Zizou Bergs (33.) und Raphael Collignon (38.). Für das Doppel sind Sander Gille und Joran Vliegen eingeplant. An der Außenseiterrolle rüttelt freilich auch Melzer nicht. „Aber wir glauben trotzdem an unsere Chance und hoffen, dass wir mit dem Publikum im Rücken die Überraschung schaffen.“ Zwar läuft der Kartenvorverkauf gut, Tickets zum Preis von 60 bis 125 Euro pro Spieltag sind aber noch erhältlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
17.08.2026 17:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Details zur Todesursache enthüllt!
141.243 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
103.555 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
99.085 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1009 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
877 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
778 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf