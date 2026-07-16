Quasi fix: KPÖ und Grüne vor Koalition in Graz

„Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre bildet die Grundlage für die kommende Periode“, stellt Wahlsiegerin und Bürgermeisterin Elke Kahr am Donnerstag per Aussendung klar und stellt damit die Weichen für eine neuerliche Koalition mit den Grünen. Aufgrund der massiven Zugewinne der Kommunisten ist diesmal nicht einmal ein Beiwagerl, wie zuletzt die SPÖ, notwendig. Zwar beträgt der Überhang im Gemeinderat nur ein Mandat – dieses Risiko scheinen Kahr und Grünen-Chefin Judith Schwentner aber in Kauf zu nehmen.