Motorradfahrer krachte gegen abbiegenden Lkw

Blinker des Lkw nicht bemerkt

Dabei habe der 22-Jährige eigenen Angaben zufolge den Blinker des nach links abbiegenden Lkw nicht wahrgenommen und es kam zur Kollision. Dadurch kam der Motorradfahrer zu Sturz und wurde mehrere Meter über die Straße geschleudert. Dadurch erlitt er eine schwere Verletzung im Bereich des Fußes. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung durch den 31-jährigen österreichischen Lkw-Lenker mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert.