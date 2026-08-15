Motorradfahrer krachte gegen abbiegenden Lkw

Das hätte wohl noch schlimmer ausgehen können: Ein junger Motorradfahrer prallte am Freitag bei Thaur gegen einen abbiegenden Lkw, Der 22-Jährige wurde meterweit weggeschleudert.
Gegen 10.55 Uhr fuhr der 22-jährige Österreicher mit seinem Motorrad auf der Römerstraße in Thaur in Richtung Westen. Vor dem Kreuzungsbereich Römerstraße/Heiligkreuz Feld wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw und Lkw überholen.
Blinker des Lkw nicht bemerkt
Dabei habe der 22-Jährige eigenen Angaben zufolge den Blinker des nach links abbiegenden Lkw nicht wahrgenommen und es kam zur Kollision. Dadurch kam der Motorradfahrer zu Sturz und wurde mehrere Meter über die Straße geschleudert. Dadurch erlitt er eine schwere Verletzung im Bereich des Fußes. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung durch den 31-jährigen österreichischen Lkw-Lenker mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert.
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