Here, the excitement for the “Krone” Festival is really heating up

Free Concerts

On August 20, Schwanara will throw a real party at the Taubenmarkt. Her free concert, featuring songs like “Besa Hos” and “Du zu mir,” is the perfect way to get in the mood for the “Krone” Festival at the Urfahraner Marktgelände! And Lesefuchs Theo will also be there on August 18 and 19 (11 a.m.–1 p.m.).