At the Taubenmarkt in Linz
Here, the excitement for the “Krone” Festival is really heating up
Three days of the “Krone” Festival just aren’t enough! The warm-up kicks off as early as Friday at Linz’s Taubenmarkt. Live performances, a raffle, free ice cream, and Theo the Bookworm are all on the agenda. Singer Neiyla kicks things off. For the Linz native with the soulful voice, it’s a homecourt advantage.
Friday, 10 a.m., at Linz’s Taubenmarkt: The “Krone” trailer opens its doors and has just about everything that’s fun. Every day, you can enter the big festival raffle (all details here). Afterward, you can also spin the digital wheel of fortune for a chance to win instant prizes or Linzer Schnitten from Guschlbauer.
Ice Cream for Subscribers
On August 14, 18, 19, and 20, from 10 a.m. to 6 p.m., “Krone” subscribers can use their BonusCard to get a scoop of ice cream from Surace Senza (while supplies last). Choose from cookies, chocolate, or strawberry flavors. On Friday at 5 p.m., Neiyla will give a free concert at the Taubenmarkt. The Linz native, with her soulful and internationally inspired voice, is sure to delight visitors.
Warm-up times at the Taubenmarkt:
- August 14–20: 10 a.m.–6 p.m.
- August 21–22: 10 a.m.–9 p.m.
Free Concerts
On August 20, Schwanara will throw a real party at the Taubenmarkt. Her free concert, featuring songs like “Besa Hos” and “Du zu mir,” is the perfect way to get in the mood for the “Krone” Festival at the Urfahraner Marktgelände! And Lesefuchs Theo will also be there on August 18 and 19 (11 a.m.–1 p.m.).
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