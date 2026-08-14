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At the Taubenmarkt in Linz

Here, the excitement for the “Krone” Festival is really heating up

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14.08.2026 12:00
In 2024, the band Alle Achtung rocked the Taubenmarkt.
In 2024, the band Alle Achtung rocked the Taubenmarkt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Three days of the “Krone” Festival just aren’t enough! The warm-up kicks off as early as Friday at Linz’s Taubenmarkt. Live performances, a raffle, free ice cream, and Theo the Bookworm are all on the agenda. Singer Neiyla kicks things off. For the Linz native with the soulful voice, it’s a homecourt advantage.

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Friday, 10 a.m., at Linz’s Taubenmarkt: The “Krone” trailer opens its doors and has just about everything that’s fun. Every day, you can enter the big festival raffle (all details here). Afterward, you can also spin the digital wheel of fortune for a chance to win instant prizes or Linzer Schnitten from Guschlbauer.

Singer Neiyla will perform on Friday, August 14, at 5 p.m. at the Taubenmarkt.
Singer Neiyla will perform on Friday, August 14, at 5 p.m. at the Taubenmarkt.(Bild: Fabian Zebenholzer)
Schwanara will perform on August 20 at 5 p.m.
Schwanara will perform on August 20 at 5 p.m.(Bild: Thomas Wenig)

Ice Cream for Subscribers
On August 14, 18, 19, and 20, from 10 a.m. to 6 p.m., “Krone” subscribers can use their BonusCard to get a scoop of ice cream from Surace Senza (while supplies last). Choose from cookies, chocolate, or strawberry flavors. On Friday at 5 p.m., Neiyla will give a free concert at the Taubenmarkt. The Linz native, with her soulful and internationally inspired voice, is sure to delight visitors.

Warm-up times at the Taubenmarkt:

  • August 14–20: 10 a.m.–6 p.m.
  • August 21–22: 10 a.m.–9 p.m.

Free Concerts
On August 20, Schwanara will throw a real party at the Taubenmarkt. Her free concert, featuring songs like “Besa Hos” and “Du zu mir,” is the perfect way to get in the mood for the “Krone” Festival at the Urfahraner Marktgelände! And Lesefuchs Theo will also be there on August 18 and 19 (11 a.m.–1 p.m.).

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