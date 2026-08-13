Rätsel an der Klinik um gestohlenes Medizingerät

Auf nicht alltäglichem Terrain muss die Polizei derzeit wegen eines Diebstahls ermitteln: An der Klinik Innsbruck verschwand nämlich ein teures medizinisches Gerät. Bisher tappt man im Dunklen.
Vorerst Unbekannte stehen im Verdacht, am 3. August zwischen 11 und 12 Uhr aus der Radiologie des Landeskrankenhauses Innsbruck ein Ultraschall-Gerät im Wert knapp 10.000 Euro gestohlen zu haben.
Gerät erst seit Juli in Verwendung
Das hochwertige medizinische Gerät war erst seit Juli in Verwendung. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Es ist also völlig unklar, ob jemand aus der Belegschaft, ein Patient oder eine dritte Person für die Tat verantwortlich ist.
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