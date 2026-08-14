Fans Celebrate the Move
Suddenly, the World Champion Is Standing in Line
His vacation after winning the World Cup is over, and his athletic future remains unclear—but Rodri stays relaxed. Photos show the Spaniard—who, after all, was voted the best player of the World Cup—waiting at the airport for his Ryanair flight to England. Blending in completely with the other passengers and without any airs and graces—that’s why the playmaker is now being celebrated.
“Hey, who’s that standing behind me at boarding? I recognize him from somewhere,” some passengers in Madrid might have thought on Thursday evening. That’s because soccer superstar Rodri had quietly joined the boarding line for the Ryanair flight to Liverpool.
A small Spanish flag and the name “Rodrigo” on his suitcase hinted that this was one of the most sought-after soccer players around right now. Photos immediately began circulating on social media. Transfer expert Fabrizio Romano also shared a video and several photos. “Rodri is returning to Manchester and is currently boarding his Ryanair flight. That’s the definition of humility, isn’t it?” he wrote.
Is he moving to Barca?
Fans are celebrating the veteran for this. Alongside numerous hearts and supportive comments, however, there are also allusions to the ongoing transfer drama surrounding the midfielder. “He’s not even at Barca yet, and he’s already flying on commercial flights,” reads one somewhat snarky comment from a user named “X.”
That’s because the World Cup champion is currently pushing for his departure from Manchester City and wants to return to his home country instead. After Real Madrid had long been considered his preferred destination, Rodri is now reportedly in agreement with none other than their archrival, FC Barcelona. However, negotiations over the transfer fee are still ongoing.
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