Auto überschlug sich: Lenker (17) war betrunken

Gegen 23 Uhr war der 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit einem Pkw auf der Radlpass Straße (B76) in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Als Beifahrer befanden sich ein gleichaltriger Bursche sowie eine 19-Jährige, beide ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, im Fahrzeug. Im Bereich des Johngrabens verlor der 17-Jährige offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch der Asphaltbelag sowie eine Böschung wurden beschädigt.