Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Deutschlandsberg

Auto überschlug sich: Lenker (17) war betrunken

Steiermark
13.08.2026 09:00
Der junge Lenker war betrunken (Symbolbild)
Der junge Lenker war betrunken (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Betrunken und zu schnell war ein 17-Jähriger Mittwochabend auf der Radlpass Straße bei Deutschlandsberg unterwegs. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich überschlug. Der Lenker und seine Beifahrer wurden sabei kaum verletzt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 23 Uhr war der 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit einem Pkw auf der Radlpass Straße (B76) in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Als Beifahrer befanden sich ein gleichaltriger Bursche sowie eine 19-Jährige, beide ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, im Fahrzeug. Im Bereich des Johngrabens verlor der 17-Jährige offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch der Asphaltbelag sowie eine Böschung wurden beschädigt.

Lenker und Beifahrer kaum verletzt
Der 17-jährige Lenker dürfte bei dem Unfall lediglich Abschürfungen an den Händen und somit leichte Verletzungen erlitten haben. Das Rote Kreuz brachte ihn vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in die Kinderklinik des LKH Graz. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Seine beiden Mitfahrer dürften unverletzt geblieben sein.

Die B76 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Für die Fahrzeugbergung und die Reinigung der Fahrbahn standen 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schamberg und Frauental an der Laßnitz im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
13.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Video im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
160.201 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
123.815 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
96.245 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1179 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1070 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Innenpolitik
Ludwig will 2030 wieder bei Wien-Wahl antreten
1008 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister wagt einen neuen Vorstoß. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf