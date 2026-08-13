Auto überschlug sich: Lenker (17) war betrunken

Betrunken und zu schnell war ein 17-Jähriger Mittwochabend auf der Radlpass Straße bei Deutschlandsberg unterwegs. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich überschlug. Der Lenker und seine Beifahrer wurden sabei kaum verletzt.
Gegen 23 Uhr war der 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit einem Pkw auf der Radlpass Straße (B76) in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Als Beifahrer befanden sich ein gleichaltriger Bursche sowie eine 19-Jährige, beide ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, im Fahrzeug. Im Bereich des Johngrabens verlor der 17-Jährige offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch der Asphaltbelag sowie eine Böschung wurden beschädigt.
Lenker und Beifahrer kaum verletzt
Der 17-jährige Lenker dürfte bei dem Unfall lediglich Abschürfungen an den Händen und somit leichte Verletzungen erlitten haben. Das Rote Kreuz brachte ihn vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in die Kinderklinik des LKH Graz. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Seine beiden Mitfahrer dürften unverletzt geblieben sein.
Die B76 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Für die Fahrzeugbergung und die Reinigung der Fahrbahn standen 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schamberg und Frauental an der Laßnitz im Einsatz.
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