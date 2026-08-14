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TIROLER FUSSBALLSZENE

Viele Ausfälle vor Derbys: Topspiele im Fokus

Tirol
14.08.2026 07:00
Auf Tirols Fußballplätzen kommt es wieder zu hitzigen Derbys.
Auf Tirols Fußballplätzen kommt es wieder zu hitzigen Derbys.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Fußball-Unterhaus ist endlich wieder in die neue Saison gestartet. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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Tiroler Liga: SV Absam – SC Kundl (Freitag, 18:00 Uhr).

Der Meister der letztjährigen Tiroler Liga, Absam, empfängt mit Kundl den aktuellen Spitzenreiter. Der Saisonstart bei den Zebras verlief eher gemischt: Nach einem 3:3 gegen Meisterkandidat IAC und einer deutlichen 2:6-Niederlage in Kematen liegt die Truppe von Trainer Andi Schrott auf Rang 11 der Tabelle. „Wir haben immer noch viele Verletzte“, wies Schrott auf die zahlreichen Ausfälle hin.
Bei Kundl hingegen verlief der Auftakt nach Maß. Zwei Spiele, zwei Siege und eine Tordifferenz von 12:1 sprechen eine deutliche Sprache. „Stubai haben wir auswärts beim 7:1 kalt erwischt und beim 5:0 daheim gegen Münster waren wir einfach überlegen“, freute sich der Coach der Unterländer, Stefan Oberhuber.

1.Landesliga West: SV Götzens – SV Reutte (Samstag, 17:00 Uhr).

Götzens hatte einen denkbar schwierigen Start in die Saison. In der Vorbereitung verletzten sich Torjäger Ertugrul Yildirim (Muskelverletzung) und Kapitän Fabian Prasthofer (Syndesmosebandriss). Dazu gab es im ersten Spiel gleich eine 0:4-Auswärtsniederlage bei den Wacker Amateuren. „Die haben halt mit vier, fünf Spielern von der Ersten gespielt“, sagte Trainer Thomas Bergmann.
Der Ex-Profi ist in dieser Saison vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufgestiegen. „Ich bin froh, dass mir der Verein das Vertrauen schenkt“, sagte Bergmann. Im ersten Heimspiel der Saison will man nun erstmals anschreiben.

Ebenfalls einen neuen Trainer hat Reutte mit Predrag Bukarica, der bereits im ersten Spiel gegen Umhausen beim 3:2-Heimsieg die ersten drei Punkte bejubeln durfte.

Diese Begegnung ist das Krone-Top-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr.

2. Landesliga West: FC Zirl – SPG Axams/Grinzens (Freitag, 19:00 Uhr).

Überzeugend war auch Zirl beim ersten Derby auswärts bei Rietz/Stams. Die Zirler gewannen mit 7:0. Sehr zur Freude von Trainer Faik Kurt, der erst im April geholt wurde: „Wir haben viele Ausfälle, aber die Jungs, die da waren, haben sich ordentlich reingehauen.“
Nun soll die Form beim zweiten Derby in Folge bestätigt und der Saisonstart abgerundet werden. „Wir möchten schon unter den ersten vier, fünf Vereinen sein, weil wir viel Entwicklungspotenzial haben“, fügte Kurt hinzu.

Der Spielgemeinschaft Axams/Grinzens ist der Start in die neue Saison ebenfalls geglückt. Die Truppe von Trainer Miroslav Rikanovic konnte den Zweiten der letztjährigen Gebietsliga West, den FC Wipptal, zuhause mit 4:2 schlagen.

2. Landesliga Ost: SV Angerberg – FC Bad Häring (Sonntag, 17.30 Uhr).

Wenn der SV Angerberg den FC Bad Häring empfängt, ist auf jeden Fall Feuer drin. „Das ist schon ein bisschen David gegen Goliath“, sagte Angerberg-Trainer Thomas Farthofer. In der Heimatgemeinde von Nationalteamspielerin Nicole Billa ist jedenfalls Volksfeststimmung angesagt. „Wir erwarten schon zwischen 300 und 400 Zuschauer.“
Bad Häring, Meister der Gebietsliga Ost, ist nach dem 6:1-Heimsieg gegen Kramsach/Brandenberg mit breiter Brust in die Saison gestartet.

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