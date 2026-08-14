Viele Ausfälle vor Derbys: Topspiele im Fokus

1.Landesliga West: SV Götzens – SV Reutte (Samstag, 17:00 Uhr).

Götzens hatte einen denkbar schwierigen Start in die Saison. In der Vorbereitung verletzten sich Torjäger Ertugrul Yildirim (Muskelverletzung) und Kapitän Fabian Prasthofer (Syndesmosebandriss). Dazu gab es im ersten Spiel gleich eine 0:4-Auswärtsniederlage bei den Wacker Amateuren. „Die haben halt mit vier, fünf Spielern von der Ersten gespielt“, sagte Trainer Thomas Bergmann.

Der Ex-Profi ist in dieser Saison vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufgestiegen. „Ich bin froh, dass mir der Verein das Vertrauen schenkt“, sagte Bergmann. Im ersten Heimspiel der Saison will man nun erstmals anschreiben.

Ebenfalls einen neuen Trainer hat Reutte mit Predrag Bukarica, der bereits im ersten Spiel gegen Umhausen beim 3:2-Heimsieg die ersten drei Punkte bejubeln durfte.

Diese Begegnung ist das Krone-Top-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr.



2. Landesliga West: FC Zirl – SPG Axams/Grinzens (Freitag, 19:00 Uhr).



Überzeugend war auch Zirl beim ersten Derby auswärts bei Rietz/Stams. Die Zirler gewannen mit 7:0. Sehr zur Freude von Trainer Faik Kurt, der erst im April geholt wurde: „Wir haben viele Ausfälle, aber die Jungs, die da waren, haben sich ordentlich reingehauen.“

Nun soll die Form beim zweiten Derby in Folge bestätigt und der Saisonstart abgerundet werden. „Wir möchten schon unter den ersten vier, fünf Vereinen sein, weil wir viel Entwicklungspotenzial haben“, fügte Kurt hinzu.

Der Spielgemeinschaft Axams/Grinzens ist der Start in die neue Saison ebenfalls geglückt. Die Truppe von Trainer Miroslav Rikanovic konnte den Zweiten der letztjährigen Gebietsliga West, den FC Wipptal, zuhause mit 4:2 schlagen.