Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ferdinand Seebacher

„Ein Hauch mehr Unkorrektheit täte uns gut“

Unterhaltung
26.05.2026 05:00
Das Comeback von „Kommisar Rex“ war ein Riesenerfolg. Die „Krone“ traf Ferdinand Seebacher zum ...
Das Comeback von „Kommisar Rex“ war ein Riesenerfolg. Die „Krone“ traf Ferdinand Seebacher zum Interview.(Bild: Victoria Herbig)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Mit „Bergretter“ wurde Ferdinand Seebacher nicht zuletzt beim deutschen Publikum zum Star. Das Comeback von „Kommisar Rex“ bescherte der Popularität des Schladmingers nun auch in Österreich einen zusätzlichen Schub. Mit der „Krone“ plauderte Seebacher u.a. auch über den österreichischen Schmäh und seine Lieblings-Skifahrerin Julia Scheib.

0 Kommentare

Was für ein Comeback! Fast drei Millionen Zuschauer gesamt bescherten dem ORF bei der Rückkehr von „Kommissar Rex“ starke Quoten und bei den sechs Filmen bis zu 44 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Kein Wunder also, dass Ferdinand Seebacher (war als Inspektor Felix Burger im Einsatz) den Hype auch tagtäglich im Kontakt mit den Menschen mitbekommt. „Durch Rex hat sich in den letzten Wochen schon etwas verändert“, erzählt Seebacher der „Krone“. „Durch die ,Bergretter‘ haben mich vor allem immer viele deutsche Urlauber erkannt und angesprochen. Jetzt plaudern mich auch mehr Österreicher an, freuen sich über die Rex-Rückkehr. Schön, wenn die Leute gut finden, was man macht.“

Die „Krone“ traf Ferdinand Seebach im neuen Schladminger Fünf-Sterne-Hotel Noa zum Interview.
Die „Krone“ traf Ferdinand Seebach im neuen Schladminger Fünf-Sterne-Hotel Noa zum Interview.(Bild: Dominik Steiner)

Filme wie „Muttertag“ oder „Indien“
Eine so traditionell mit gewissen Schauspielern (Tobias Moretti und Karl Markovics) verbundene Serie wie „Rex“ neu zu wagen, ist das nicht schwierig? „Gute Frage. Und meine Überlegung war auch, ob ich mir überhaupt die alten Folgen anschauen soll. Ich hab mich ganz bewusst dagegen entschieden. Weil es nicht Rex 1.5, sondern Rex 2.0 sein soll. Der alte Geist schwingt natürlich mit, aber Bildsprache, Erzählweise und Humor haben sich einfach weiterentwickelt.“

Am Set ist Ferdinand Perfektionist, fast „deutsch“. Beim Schmäh geht aber nichts über den österreichischen. „Da blicken die Deutschen oft neidisch zu uns rüber, bewundern uns, was wir uns trauen.“ Wobei: Sind rot-weiß-rote Kult-Filme wie „Indien“, „Muttertag“ oder „Hinterholz 8“ in der heutigen Zeit überhaupt noch denkbar? „Spannendes Thema, dünnes Eis“, sagt Seebacher und fügt hinzu: „Ein Hauch mehr politische Unkorrektheit täte uns allen wahrscheinlich wieder gut, eine gewisse Form des vorsichtigen Zynismus. Unser Schmäh funktioniert ja nur dann so richtig gut, wenn er auch ein bisschen wehtut. Man sollte nicht jedes Wort auf die Waagschale legen müssen, sich wieder ein bisschen mehr trauen dürfen.“

Ferdinand Seebacher verfolgt die Karriere von Julia Scheib seit vielen Jahren.
Ferdinand Seebacher verfolgt die Karriere von Julia Scheib seit vielen Jahren.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Julia Scheib „eine coole Socke“
Dem wachsenden Fußball-WM-Fieber entzieht sich natürlich auch er nicht. „Lässig, dass wir dabei sind. Wecker stellen und zuschauen!“ Als Schladminger ist ihm aber das Skifahren noch näher. Wem er besonders die Daumen drückt? „Julia Scheib. Ich kenne sie seit ihrer Kindheit und freue mich außerordentlich mit ihr. Sie ist so eine coole Socke und hat sich diese Erfolge einfach verdient.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
26.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
105.315 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
78.850 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
66.529 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2017 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1760 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
810 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf