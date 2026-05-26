„Ein Hauch mehr Unkorrektheit täte uns gut“

Am Set ist Ferdinand Perfektionist, fast „deutsch“. Beim Schmäh geht aber nichts über den österreichischen. „Da blicken die Deutschen oft neidisch zu uns rüber, bewundern uns, was wir uns trauen.“ Wobei: Sind rot-weiß-rote Kult-Filme wie „Indien“, „Muttertag“ oder „Hinterholz 8“ in der heutigen Zeit überhaupt noch denkbar? „Spannendes Thema, dünnes Eis“, sagt Seebacher und fügt hinzu: „Ein Hauch mehr politische Unkorrektheit täte uns allen wahrscheinlich wieder gut, eine gewisse Form des vorsichtigen Zynismus. Unser Schmäh funktioniert ja nur dann so richtig gut, wenn er auch ein bisschen wehtut. Man sollte nicht jedes Wort auf die Waagschale legen müssen, sich wieder ein bisschen mehr trauen dürfen.“