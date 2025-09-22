Matthew McConaughey enthüllt Bett-Geheimnis!

Matthew McConaughey hat jetzt offen über ein Geheimnis aus seinem Schlafzimmer geplaudert. Er ist sich nämlich sicher: Es kommt tatsächlich auf die Größe an!
Tatsächlich geht es beim Ehe-Geheimnis des Oscar-Preisträgers aber nicht um sein „Bestes Stück“, sondern um die Matratze im Elternschlafzimmer. Denn McConaughey enthüllte, dass er und seine Ehefrau Camila Alves, weil sie die Größe der gemeinsamen Matratze verändert haben, immer noch glücklich verheiratet sind.
„Das Beste für deine Ehe“
„Das Beste, was du für deine Ehe tun kannst“, erklärte er in seinem Buch „Poems and Prayers“. „Ein sicherer Weg, um wirklich voranzukommen, ist, diese Kingsize-Matratze loszuwerden und in einem Queensize-Bett zu schlafen.“
Im Gespräch mit „Fox News Digital“ wurde der 55-Jährige dann noch konkreter, erklärte: „Wir haben Kinder und wenn wir Freunde besuchen, die ein riesiges Doppel-Kingsize-Bett haben, schlafen alle Kids da drin. Die Frau liegt auf der einen Seite, der Mann auf der anderen – super, solange die Kinder klein sind. Aber irgendwann werden die zu groß und sind raus aus dem Bett.“
Vom Kingsize- zum Queensize-Bett
Zu dieser Erkenntnis sei er selbst eines Morgens gekommen: „Ich wache auf, schaue rüber, und Camila ist gefühlt ein Footballfeld weit weg, Mann. Abends will man kuscheln und es heißt: ,Na ja, komm mal drei Meter rüber ...‘“
Der Schauspieler zog daraus eine klare Konsequenz: Große Betten seien „nicht gut für die Ehe“. Seine Lösung: „Weg mit dem Ding. Also haben wir uns ein Queensize-Bett geholt, wo wir Schulter an Schulter liegen. Ich sage euch, das ist gut für die Ehe.“
McConaughey ist seit 2012 mit der heute 42-jährigen Camila Alves verheiratet. Im Juni 2025 feierte das Paar seinen 13. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Levi (17), Vida (15) und Livingston (12).
