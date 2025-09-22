Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt auf Größe an

Matthew McConaughey enthüllt Bett-Geheimnis!

Society International
22.09.2025 16:00
Matthew McConaughey ist sich sicher: Im Schlafzimmer kommt es auf die Größe an!
Matthew McConaughey ist sich sicher: Im Schlafzimmer kommt es auf die Größe an!(Bild: AFP/COLE BURSTON)

Matthew McConaughey hat jetzt offen über ein Geheimnis aus seinem Schlafzimmer geplaudert. Er ist sich nämlich sicher: Es kommt tatsächlich auf die Größe an!

0 Kommentare

Tatsächlich geht es beim Ehe-Geheimnis des Oscar-Preisträgers aber nicht um sein „Bestes Stück“, sondern um die Matratze im Elternschlafzimmer. Denn McConaughey enthüllte, dass er und seine Ehefrau Camila Alves, weil sie die Größe der gemeinsamen Matratze verändert haben, immer noch glücklich verheiratet sind.

„Das Beste für deine Ehe“
„Das Beste, was du für deine Ehe tun kannst“, erklärte er in seinem Buch „Poems and Prayers“. „Ein sicherer Weg, um wirklich voranzukommen, ist, diese Kingsize-Matratze loszuwerden und in einem Queensize-Bett zu schlafen.“

Matthew McConaughey ist seit 2012 mit Camila Alves verheiratet. Das Ehe-Geheimnis? Ein kleineres ...
Matthew McConaughey ist seit 2012 mit Camila Alves verheiratet. Das Ehe-Geheimnis? Ein kleineres Bett!(Bild: AFP/RODIN ECKENROTH)

Im Gespräch mit „Fox News Digital“ wurde der 55-Jährige dann noch konkreter, erklärte: „Wir haben Kinder und wenn wir Freunde besuchen, die ein riesiges Doppel-Kingsize-Bett haben, schlafen alle Kids da drin. Die Frau liegt auf der einen Seite, der Mann auf der anderen – super, solange die Kinder klein sind. Aber irgendwann werden die zu groß und sind raus aus dem Bett.“

Vom Kingsize- zum Queensize-Bett
Zu dieser Erkenntnis sei er selbst eines Morgens gekommen: „Ich wache auf, schaue rüber, und Camila ist gefühlt ein Footballfeld weit weg, Mann. Abends will man kuscheln und es heißt: ,Na ja, komm mal drei Meter rüber ...‘“

Der Schauspieler zog daraus eine klare Konsequenz: Große Betten seien „nicht gut für die Ehe“. Seine Lösung: „Weg mit dem Ding. Also haben wir uns ein Queensize-Bett geholt, wo wir Schulter an Schulter liegen. Ich sage euch, das ist gut für die Ehe.“

Lesen Sie auch:
Hudson: Konnte McConaughey eine Meile entfernt riechen, weil dieser nie Deo trägt.
Hollywood-Skandal
Kate Hudson packt aus: McConaughey stinkt!
20.07.2024
Wahrheit enthüllt
Darum zog sich McConaughey auf Texas-Ranch zurück
20.11.2024

McConaughey ist seit 2012 mit der heute 42-jährigen Camila Alves verheiratet. Im Juni 2025 feierte das Paar seinen 13. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Levi (17), Vida (15) und Livingston (12).

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
135.151 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
119.422 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
113.814 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2001 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1831 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1282 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Mehr Society International
Kommt auf Größe an
Matthew McConaughey enthüllt Bett-Geheimnis!
„Hakuna MAGAta“
Disney-Satire geht nach Kimmel-Rauswurf viral
Fast nicht erkannt
Dieser Megastar lief inkognito den Berlin-Marathon
Dolce Vita in Italien
Obama urlaubt auf Spielbergs 250-Mio.-Luxus-Jacht!
Wow-Look & Botschaft
Jolie über USA: „Ich erkenne mein Land nicht!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf