Matthew McConaughey zerreißt unsere Nerven

Auf dieser Naturkatastrophe und der wahren Geschichte des Busfahrers Kevin McKay basiert der neue Film „The Lost Bus“, der ab sofort auf AppleTV+ zu sehen ist. Darin spielt Superstar Matthew McConaughey den abgehalfterten Schulbus-Chauffeur, dessen Leben zu Beginn des Films nach dem Tod seines Vaters, der Trennung von seiner Frau und der Entfremdung von seinem Teenager-Sohn am Tiefpunkt ist. Er musste in seinen Heimatort im ländlichen Kalifornien zurückkehren und sich als Busfahrer verdingen, um bitter notwendiges Geld zusammenzukratzen. Mitten an einem seiner bescheidenen Arbeitstage passiert es: Ein Waldbrand kesselt immer mehr Orte ein und eine Grundschule benötigt dringend einen Bus, um die Kinder sicher aus der Gefahrenzone zu bringen. Seine Chefin verspricht Kevin: Wenn er den Auftrag annimmt, werden ihm einige Patzer der letzten Zeit verziehen. Also holt er die Kids ab – doch die Flammen haben sich weiter ausgebreitet und bedrohen das Leben der kleinen Passagiere ...