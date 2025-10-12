Orcas versenken Jacht, fünfköpfige Familie an Bord

Betroffen war ein französisch-portugiesisches Ehepaar und die drei Töchter im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Die Familie konnte nach dem Wal-Vorfall per Funk einen Notruf an das Seenotrettungszentrum in Lissabon absetzen und sich in ein Rettungsfloß retten. Ein Fischerboot nahm die Familie an Bord, anschließend wurde sie von einem Hubschrauber der Luftwaffe zur Militärbasis Montijo gebracht und später in ein Krankenhaus überstellt, wie die Zeitung „Correio da Manhã“ berichtete.