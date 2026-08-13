In the Innviertel
Farmers Brought Water to the Fire Using Manure Barrels
Pulling together instead of standing by: During a major fire in Mettmach, farmers used manure barrels to bring water to the scene, thereby assisting the fire department, which had 16 crews on the scene.
Around 1 a.m. tonight, a fire broke out at an industrial facility in Mettmach (Ried district). At a waste disposal company, trash had caught fire, leading to a major blaze.
Alarm Level 3
Alarm Level 3 was triggered, and a total of 16 fire departments with 285 firefighters battled the flames. A particular challenge was supplying the scene with sufficient water for firefighting. To address this, the fire departments set up a water supply line approximately 1.9 kilometers long. In addition, a shuttle service using slurry tankers was established to ensure the water supply even over longer distances.
The fire was brought under control around 3 a.m. Even after the fire was successfully extinguished, extensive mop-up operations and cleanup efforts were still required. Work at the scene continued into the early morning hours.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.