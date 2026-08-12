Pigs „Befreiungsschlag“ | Emanzipierter ORF

Emanzipierter ORF. Kommt der ORF nun also zur Ruhe? Nach allem, was in den letzten Monaten rund um Pigs Bestellung zu hören und erleben war? Nach all den Skandalen, die zu Abberufungen, Freistellungen und Kündigungen von mehreren ORF-Führungskräften führten? Nach allem, was man über den Stiftungsrat beziehungsweise dessen Vorsitzenden erfahren musste? Nein, der ORF wird nicht zur Ruhe kommen. Dafür sorgt auch der künftige General selbst, wenn er – was von der Politik umgehend zurückgewiesen wurde - in der „ZiB 2“, also seinem „eigenen“ Sender, droht, eine Erhöhung der Haushaltsabgabe sei „absolut ein Modell“. So etwas in den Raum zu stellen – ist es das, was Pig als „Emanzipation von der Politik“ sieht?