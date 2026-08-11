Djuricin: „Immer gerne mit dem Schiri diskutiert“

Zu allem Überfluss ging der Liga-Auftakt dann auch noch mit 1:2 verloren. „Mein Debüt hatte ich mir schon anders vorgestellt. Es war sauheiß, der Platz dort war sensationell schlecht und dann sowas – ich bin echt gespannt, was mir noch so für Blödsinn in dieser Saison passieren wird“, hat Djuricin dennoch einen Grinser im Gesicht. „Ich habe schon immer gerne mit den Schiris diskutiert, aber Gelb-Rot gab’s dafür noch nie.“