Brandgefährlich! Wirbel um Feuerwerk und Grillerei

Nachgeschärft wird jedoch jetzt beim Grillen im Freien. In Kalkleiten, sozusagen am Hügel gegenüber, gilt ab sofort ein dauerhaftes Grillverbot. Abends hatten hier immer wieder Familien direkt am Waldrand regelrechte Grillpartys veranstaltet. Selbes gilt bis auf Weiteres für die Grazer Auwiesen. Die Politik appelliert zudem einmal mehr an die Vernunft der Bevölkerung: Jedes Feuerwerk und jede Grillerei ist aktuell wortwörtlich brandgefährlich!