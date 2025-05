Ricky Gervais sorgt für Wirbel am „Walk of Fame“

„Vielen Dank für diese Ehre. Es ist ein echter Nervenkitzel, Teil eines so exklusiven Clubs zu sein“, sagte Gervais laut „Variety“. „Und als ich mich vorhin all die anderen Sterne angesehen habe, absolute Ikonen, wissen Sie? Michael Jackson, Bill Cosby, Fatty Arbuckle.“ Während Bill Cosby wegen seiner Verbrechen verurteilt wurde, wurden der „King of Pop“ und Arbuckle freigesprochen.