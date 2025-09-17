Vorteilswelt
Taxilenker verdächtigt

Schock in Wien: Frau in Container vergewaltigt?

Wien
17.09.2025 12:22
In diesem Container soll es zu der abscheulichen Tat gekommen sein.
In diesem Container soll es zu der abscheulichen Tat gekommen sein.

Grauenhafte Szenen sollen sich Anfang September in Wien abgespielt haben: Eine junge Frau (28) wurde nach eigenen Angaben Opfer einer brutalen Vergewaltigung. Im Fokus der Ermittler: ein 53-jähriger Taxilenker aus Ägypten. Er gilt als Verdächtiger.

0 Kommentare

Wie die Wiener Polizei berichtet, soll der Mann die alkoholisierte Frau am 4. September vor einem Lokal an der Rechten Wienzeile angesprochen haben. Statt sie sicher nach Hause zu bringen, habe er sie – so der Verdacht – in einen Container nach Floridsdorf gelockt. Dort kam es laut Polizei zum sexuellen Missbrauch.

Könnte kein Einzelfall sein
Das Opfer meldete sich erst am Tag nach der mutmaßlichen Tat bei der Polizei. Es leidet unter Erinnerungslücken. Besonders schockierend: Laut den bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Übergriff nicht um einen Einzelfall handeln. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige in dem Container bereits weitere Verbrechen begangen haben könnte!

Der Container befindet sich in der Hofherr-Schrantz-Gasse 4 in Floridsdorf.
Der Container befindet sich in der Hofherr-Schrantz-Gasse 4 in Floridsdorf.

Darum bittet die Wiener Polizei jetzt dringend um Mithilfe: Wer Hinweise hat oder selbst Opfer geworden ist, soll sich beim Landeskriminalamt (01/31310-33800) oder bei jeder Polizeidienststelle melden – auch anonym.

Fotos der Tatörtlichkeit wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht, um weitere Opfer oder Zeugen zu finden.

