Schock in Wien: Frau in Container vergewaltigt?

Grauenhafte Szenen sollen sich Anfang September in Wien abgespielt haben: Eine junge Frau (28) wurde nach eigenen Angaben Opfer einer brutalen Vergewaltigung. Im Fokus der Ermittler: ein 53-jähriger Taxilenker aus Ägypten. Er gilt als Verdächtiger.
Wie die Wiener Polizei berichtet, soll der Mann die alkoholisierte Frau am 4. September vor einem Lokal an der Rechten Wienzeile angesprochen haben. Statt sie sicher nach Hause zu bringen, habe er sie – so der Verdacht – in einen Container nach Floridsdorf gelockt. Dort kam es laut Polizei zum sexuellen Missbrauch.
Könnte kein Einzelfall sein
Das Opfer meldete sich erst am Tag nach der mutmaßlichen Tat bei der Polizei. Es leidet unter Erinnerungslücken. Besonders schockierend: Laut den bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Übergriff nicht um einen Einzelfall handeln. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige in dem Container bereits weitere Verbrechen begangen haben könnte!
Darum bittet die Wiener Polizei jetzt dringend um Mithilfe: Wer Hinweise hat oder selbst Opfer geworden ist, soll sich beim Landeskriminalamt (01/31310-33800) oder bei jeder Polizeidienststelle melden – auch anonym.
Fotos der Tatörtlichkeit wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht, um weitere Opfer oder Zeugen zu finden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.