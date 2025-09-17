Schock in Wien: Frau in Container vergewaltigt?

Könnte kein Einzelfall sein

Das Opfer meldete sich erst am Tag nach der mutmaßlichen Tat bei der Polizei. Es leidet unter Erinnerungslücken. Besonders schockierend: Laut den bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Übergriff nicht um einen Einzelfall handeln. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige in dem Container bereits weitere Verbrechen begangen haben könnte!