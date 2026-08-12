Vergriffen? Dort gibt es noch „Sofi“-Brillen!

Riesenansturm in Graz! „Hast du schon eine?“ – kaum einer kommt heute um die Frage herum. Und die dreht sich um die Brillen, welche man benötigt, um die Sonnenfinsternis unbeschadet beobachten zu können. Viele meinen, sie seien vergriffen. Wo man noch welche bekommt, erfahren Sie hier!
Was für ein Hype um die heutige Sonnenfinsternis! Und immer wieder werden Stimmen laut, dass die nötigen Brillen, um ohne Augenschäden davonzukommen, vor allem im Grazer Raum vergriffen seien. Doch das ist laut Lukas von der Softwareagentur Mountain Media in der Burggasse 12 nicht wahr: „Dass die Sonnenfinsternis-Brillen ausverkauft wären, halte ich für ein Gerücht, irgendwer sorgt hier für künstliche Verknappung.“
Die Agentur in der Grazer Innenstadt wäre auch nur eine von mehreren Abholstationen der Steiermark und Wien – unter anderem beim Grazer Center West an der Information und in Graz Seiersberg, Gewerbering 4 bei „Longin Innenausbau“ gibt es noch Brillen. Übrigens: Pro verkaufter Brille wird ein Euro an die Rückenmarksforschung von „Wings for Life“ gespendet.
In die Sonne schauen nur mit Schutzbrille
Wichtig für alle Sonnenfinsternis-Beobachter: „Nicht mit bloßem Auge in die Sonne schauen – am besten schützt man seine Augen mit Sonnenfinsternis-Brillen.“, erklärt Astrid Veronig, Leiterin des Fachbereichs für Sonnenphysik an der Universität Graz. Und weiter: „Ein direkter Blick in die Sonne ohne Schutz kann zu schweren Augenschäden führen!“ Das Licht der Sonnenstrahlen wird nämlich durch die Augenlinse gebündelt und kann zu einer Schädigung der stark lichtempfindlichen Sehzellen führen.
Wer also selbst die Sonnenfinsternis heute Abend zwischen 19.24 und 20.15 beobachten möchte, kann unter der Website onesky.at eine Liste der Abholstationen abrufen, bei denen es noch Brillen gibt. „Wir haben auf jeden Fall noch genug auf Lager“, freut sich der Grazer Unternehmer von Mountain Media.
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