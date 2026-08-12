Vergriffen? Dort gibt es noch „Sofi“-Brillen!

In die Sonne schauen nur mit Schutzbrille

Wichtig für alle Sonnenfinsternis-Beobachter: „Nicht mit bloßem Auge in die Sonne schauen – am besten schützt man seine Augen mit Sonnenfinsternis-Brillen.“, erklärt Astrid Veronig, Leiterin des Fachbereichs für Sonnenphysik an der Universität Graz. Und weiter: „Ein direkter Blick in die Sonne ohne Schutz kann zu schweren Augenschäden führen!“ Das Licht der Sonnenstrahlen wird nämlich durch die Augenlinse gebündelt und kann zu einer Schädigung der stark lichtempfindlichen Sehzellen führen.