Wo man das Himmelsspektakel am besten sieht

Bei den Wetterbeobachtern der GeoSphere in Graz läuten die Telefone derzeit im Minutentakt. Die Frage der Fragen: Wo kann man heute Abend zwischen 19.22 Uhr und 20.14 Uhr die partielle Sonnenfinsternis am besten beobachten? „Idealerweise in erhöhten Lagen, also auf den Bergen, im Ennstal sowie im Osten und Südosten“, sagt Experte Hannes Rieder. Je weiter man Richtung Westen komme, umso schwieriger werde es: „Da können sich jederzeit Quellwolken vor die Sonne schieben.“