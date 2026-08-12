Mopedfahrerin (16) nach Crash in Feld katapultiert

Fataler Verkehrsunfall am Dienstagabend in Lienz in Osttirol: Im Bereich einer Kreuzung kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer jungen Mopedfahrerin. Die 16-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Sie erlitt erhebliche Verletzungen!
Zu dem Unfall kam es laut Polizei kurz nach 21 Uhr. Eine 22-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs. Bei der Kreuzung mit der B100 Drautalstraße hielt sie zunächst vorschriftsmäßig beim Verkehrszeichen „Vorrang geben“ an. Danach wollte die Lenkerin nach links auf die Bundesstraße abbiegen.
Kollision im Kreuzungsbereich
Zur selben Zeit war eine 16-jährige Jugendliche mit ihrem Moped auf der B100 von Lienz kommend in Richtung Dölsach unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur rechtwinkligen Kollision.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde die Jugendliche in ein nahegelegenes Feld geschleudert. Sie erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde die 16-Jährige zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Die Pkw-Lenkerin war alleine unterwegs und angegurtet. Sie kam mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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