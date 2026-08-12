Mopedfahrerin (16) nach Crash in Feld katapultiert

Zu dem Unfall kam es laut Polizei kurz nach 21 Uhr. Eine 22-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs. Bei der Kreuzung mit der B100 Drautalstraße hielt sie zunächst vorschriftsmäßig beim Verkehrszeichen „Vorrang geben“ an. Danach wollte die Lenkerin nach links auf die Bundesstraße abbiegen.