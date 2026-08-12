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Jewelry Stolen

Caregiver (23) with sticky fingers arrested

Nachrichten
12.08.2026 08:30
The 23-year-old had taken jewelry belonging to the people in his care (stock photo)
The 23-year-old had taken jewelry belonging to the people in his care (stock photo)(Bild: APA/ERNST WEISS)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An alert 79-year-old woman noticed that her husband’s 23-year-old caregiver wasn’t just looking after his well-being—he had also set his sights on the family’s jewelry and made off with it. She called the police, and the young man was arrested. He is now in pretrial detention awaiting his trial.

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A 79-year-old woman from Marchtrenk alerted the police on Monday, reporting that her 82-year-old husband’s 23-year-old Slovak caregiver had stolen jewelry from their home. This was quickly confirmed: Upon searching the 23-year-old’s backpack, the police found various pieces of the family’s jewelry.

Arrest and Pretrial Detention
The man had wrapped the jewelry in his socks. The Slovak national was arrested and, after questioning and consultation with the district attorney’s office, was transferred to the Wels correctional facility.

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