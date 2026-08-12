Jewelry Stolen
Caregiver (23) with sticky fingers arrested
An alert 79-year-old woman noticed that her husband’s 23-year-old caregiver wasn’t just looking after his well-being—he had also set his sights on the family’s jewelry and made off with it. She called the police, and the young man was arrested. He is now in pretrial detention awaiting his trial.
A 79-year-old woman from Marchtrenk alerted the police on Monday, reporting that her 82-year-old husband’s 23-year-old Slovak caregiver had stolen jewelry from their home. This was quickly confirmed: Upon searching the 23-year-old’s backpack, the police found various pieces of the family’s jewelry.
Arrest and Pretrial Detention
The man had wrapped the jewelry in his socks. The Slovak national was arrested and, after questioning and consultation with the district attorney’s office, was transferred to the Wels correctional facility.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.