At a slaughterhouse
Ammonia Leak Keeps Emergency Responders Busy
Emergency responders in Linz have been on the scene since 5 a.m.: police, emergency medical services, and the professional fire department are being kept on their toes by an ammonia leak at a slaughterhouse. No one has been injured so far, and there has been no mention of a danger to workers or nearby residents.
Around 5 a.m., the Linz Professional Fire Department and the Ebelsberg Volunteer Fire Department were alerted to the hazardous materials incident. Police and emergency medical services are also on the scene. Emergency responders are currently carrying out appropriate measures and assessments at the site.
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Initially, it was not known where exactly—or from which part of the facility—the ammonia might have leaked, nor what quantity was released. However, the professional fire department reported only a slightly elevated ammonia concentration.
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