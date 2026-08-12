Betrunkene (71) krachte mit ihrem Auto gegen Lkw

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine betrunkene 71-Jährige, die am Dienstag auf der L 259 bei Halbenrain mit ihrem Pkw gegen den Lkw eines 52-Jährigen krachte.
Sie war mittelgradig alkoholisiert – und setzte sich am Dienstag dennoch hinter das Steuer ihres Pkws. Die Rede ist von einer 71 Jahre alten Steirerin, die gegen 16 Uhr auf der L 259 bei Klöch unterwegs war und auf einmal auf die andere Fahrbahnseite geriet.
Der entgegenkommende Lkw-Fahrer (52) konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Auto prallte im Ortsgebiet Hürth seitlich gegen die Fahrerseite des Sattelschleppers, wie die Polizei mitteilt, und wurde einige Meter weitergeschleudert.
Von einem Zeugen wurde die Frau aus dem verbeulten Fahrzeug befreit und vom Roten Kreuz zum LKH Feldbach transportiert. Der Mann blieb unversehrt. Die vier Feuerwehren Hürth, Oberpurkla, Ratschendorf und Bad Radkersburg standen mit 28 Einsatzkräften im Einsatz.
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