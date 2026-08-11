Alkolenker (22) prallt gegen Lkw: Sperren und Stau

Der beschädigte Sattelzug wurde von einem Abschleppunternehmen mittels Spezialfahrzeug geborgen. Die Feuerwehren Söding und Köppling standen mit insgesamt 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz und führten unter anderem die Bergung des Pkw durch. Nach rund drei Stunden konnte der Verkehr auf der B70 wieder freigeben werden