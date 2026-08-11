Alkolenker (22) prallt gegen Lkw: Sperren und Stau

Betrunken prallte ein Autolenker (22) Montagnachmittag auf der B70 in Söding-St. Johann (steirischer Bezirk Voitsberg) gegen einen Sattelschlepper. Der Unfallverursacher und der Lkw-Chauffeur wurden verletzt. Während des schweißtreibenden, aufwendigen Bergeeinsatzes der Feuerwehr bei 33 Grad kam es zu Staus und Straßensperren.
Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 22-jähriger Pkw-Lenker auf der B70 in Richtung Voitsberg. Im Ortsgebiet von Söding-Sankt Johann geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, gelenkt von einem 48-jährigen Ungarn.
Alko-Test positiv
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und schwer beschädigt. Der 22-jährige Weststeirer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Ein Alko-Test verlief positiv.
Der 48-jährige Lenker des Sattelzuges erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug kam nach dem Zusammenstoß schräg über beide Fahrstreifen der B70 zum Stillstand und wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.
Autobahnabfahrt kurzfristig gesperrt
Für die Bergung der Fahrzeuge und die Aufräumarbeiten musste die Packer Straße (B70) gesperrt werden. Für Pkw wurde eine lokale Umleitung eingerichtet. Aufgrund des dadurch entstandenen Rückstaus von Lkw musste die Asfinag vorübergehend auch die Autobahnabfahrt Mooskirchen für den Lkw-Verkehr sperren.
Der beschädigte Sattelzug wurde von einem Abschleppunternehmen mittels Spezialfahrzeug geborgen. Die Feuerwehren Söding und Köppling standen mit insgesamt 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz und führten unter anderem die Bergung des Pkw durch. Nach rund drei Stunden konnte der Verkehr auf der B70 wieder freigeben werden
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