Fähre vor Bali gekentert – zumindest vier Tote

Rettungsfloß rettete Leben

An Bord der KMP Tunu Pratama Jaya waren 65 Menschen, darunter 53 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder. Mehrere der Überlebenden seien im Meer vor Cekik auf Bali gerettet worden. Sie hätten sich auf einem Rettungsfloß in Sicherheit gebracht, teilten die Behörden mit. Mehr als 30 Menschen wurden noch vermisst. Die Rettungsaktion dauerte weiter an. Die Fähre transportierte auch mehr als 80 Fahrzeuge, die meisten davon große Lastwagen.