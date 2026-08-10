Kein Döner mehr: Imbiss „Mur Et” ist insolvent

Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestellt. Von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer direkt betroffen. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens werden vom Kreditschutzverband KSV1870 mit rund 65.000 Euro beziffert. Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Günter Flatz bestellt. An Antrag auf ein Entschuldungsverfahren liegt bis dato nicht vor.