Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

65.000 Euro Schulden

Kein Döner mehr: Imbiss „Mur Et” ist insolvent

Wirtschaft
10.08.2026 14:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Am Montag ist am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren über die „Mur Et GmbH“, ein Imbissbetrieb, eröffnet worden. Die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf rund 65.000 Euro. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestellt. Von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer direkt betroffen. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens werden vom Kreditschutzverband KSV1870 mit rund 65.000 Euro beziffert. Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Günter Flatz bestellt. An Antrag auf ein Entschuldungsverfahren liegt bis dato nicht vor. 

Ursachen für Insolvenz werden noch ermittelt
Die genauen Gründe, die zum finanziellen Zusammenbruch der „Mur Et GmbH“ geführt haben, sind noch unklar. Gläubiger, die noch offene Forderungen gegenüber dem Unternehmen haben, können diese ab sofort über den KSV1870 anmelden. Die gerichtliche Anmeldefrist endet am 1. Oktober. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für Donnerstag, den 15. Oktober, am Landesgericht Feldkirch anberaumt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
10.08.2026 14:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
21° / 30°
Symbol wolkig
Bludenz
19° / 34°
Symbol wolkig
Dornbirn
20° / 33°
Symbol wolkig
Feldkirch
18° / 33°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Wirtschaft
Bus und Bahn im Ländle
Ärger über neue Tarife: Verantwortliche beruhigen
Sport Tv Logo
Joel Schwärzler
„Tiebreak-König“ auf den Spuren eines ganz Großen
Freispruch für Ehemann
Misshandelte Ehefrau knickt vor Gericht ein
Fokus auf die Staffel
Familie tröstet Austro-Sprinterin nach Vorlauf-Aus
Tragödie am Bodensee
Tödliche Bootsfahrt: Jetzt geht es um Mord!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf