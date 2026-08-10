Kein Döner mehr: Imbiss „Mur Et” ist insolvent

Am Montag ist am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren über die „Mur Et GmbH“, ein Imbissbetrieb, eröffnet worden. Die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf rund 65.000 Euro.
Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestellt. Von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer direkt betroffen. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens werden vom Kreditschutzverband KSV1870 mit rund 65.000 Euro beziffert. Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Günter Flatz bestellt. An Antrag auf ein Entschuldungsverfahren liegt bis dato nicht vor.
Ursachen für Insolvenz werden noch ermittelt
Die genauen Gründe, die zum finanziellen Zusammenbruch der „Mur Et GmbH“ geführt haben, sind noch unklar. Gläubiger, die noch offene Forderungen gegenüber dem Unternehmen haben, können diese ab sofort über den KSV1870 anmelden. Die gerichtliche Anmeldefrist endet am 1. Oktober. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für Donnerstag, den 15. Oktober, am Landesgericht Feldkirch anberaumt.
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