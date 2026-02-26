Zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen

Die Vorarlberger Exekutive führte am Mittwoch eine groß angelegte Schwerpunktkontrolle durch: Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Alkohol und Drogengebrauch gelegt. Es hagelte Anzeigen und Organmandate.
Am Mittwoch führte die Exekutive zwischen 14 und 22 Uhr eine Schwerpunktkontrolle mit Fokus auf Drogen im Straßenverkehr durch. In den Bezirken Feldkirch und Bludenz waren insgesamt sieben Streifen mit 13 Beamten sowie einem Poolarzt samt Arztbus an der Aktion beteiligt.
Die Bilanz der Kontrollen: Fünf Lenker wurden wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss geschnappt, drei Personen wurde der Führerschein entzogen und ein Lenker wurde wegen Suchtmitteln angezeigt.
Lenker ohne Schein unterwegs
Zudem waren zwei Fahrer nicht angegurtet unterwegs, sie kassierten Organmandate. In drei Autos fehlte die Kindersicherung: Auch in diesen Fällen wurden Anzeigen ausgestellt. Ein Fahrer war ohne Führerschein unterwegs.
