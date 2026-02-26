Zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen

Am Mittwoch führte die Exekutive zwischen 14 und 22 Uhr eine Schwerpunktkontrolle mit Fokus auf Drogen im Straßenverkehr durch. In den Bezirken Feldkirch und Bludenz waren insgesamt sieben Streifen mit 13 Beamten sowie einem Poolarzt samt Arztbus an der Aktion beteiligt.