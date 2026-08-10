„Ja mein Taxi“ fährt nicht mehr: Konkurs

Wichtige Fristen für Gläubiger

Personen oder Firmen, die noch Geld vom Taxiunternehmen fordern, müssen ihre Ansprüche nun anmelden. Die gerichtliche Anmeldefrist hierfür endet am 1. Oktober. Anmeldungen können über den KSV1870 eingereicht werden. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, findet dann am Landesgericht Feldkirch die sogenannte Prüfungs- und Berichtstagsatzung statt, bei der die Forderungen geprüft werden.