Wegen Strafe: Lenker zog Parkwächterin an Haaren

Zuerst einen Fehler machen, und statt die Konsequenz zu tragen, gegen den Überbringer der Botschaft aggressiv werden: Ein Autolenker parkte falsch und griff die Parkwächterin nicht nur verbal an. Sie musste ärztlich behandelt werden!
Weil ein Lenker sein Auto falsch geparkt hatte, musste am Montag gegen 11 Uhr eine Parkwächterin in einer Gemeindestraße im Bezirk Spittal einen Strafzettel an der Windschutzscheibe anbringen. Der 66-jährige Besitzer des Fahrzeugs bemerkte dies und reagierte äußerst aggressiv.
Er beschimpfte die Parkwächterin und griff sie dann sogar körperlich an. Der Mann schlug ihr ins Gesicht und zerrte sie an den Haaren in Richtung Boden.
Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer eilte der Frau zu Hilfe; er konnte den aggressiven Autolenker dazu bringen, von ihr abzulassen.
Die Polizeiinspektion Obervellach wurde gerufen.
Die Parkwächterin wurde bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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