Himmlische Hetz’ und Abenteuer eines klugen Katers

„Der Brandner Kaspar kehrt zurück“ – noch an den vier Abenden von Mittwoch, 12., bis Samstag, 15. August, jeweils um 20.30 Uhr auf dem Petersberg zu Friesach. Im Stadtsaal im ehemaligen Dominikanerkloster unterhält „Der gestiefelte Kater“ noch am Sonntag, 16. August, um 15 und um 18 Uhr Theaterfreunde ab drei Jahren. Karten für die beiden Theatererlebnisse überall, wo es Ö-Ticket gibt, und an den Abendkassen.