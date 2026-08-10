Himmlische Hetz’ und Abenteuer eines klugen Katers

Nur noch diese Woche unterhalten die Friesacher Burghofspieler ihr Publikum mit zwei Stücken: Auf dem Petersberg mit der Komödie „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“, im Stadtsaal mit dem Märchen „Der gestiefelten Kater“.
Selbst das Paradies wird irgendwann fad: Nach sieben Jahren im Himmel langweilt sich der Brandner Kaspar. Als er von oben beobachtet, wie seine Familie in Schwierigkeiten gerät, will er retten, was zu retten ist – und mit dem Boandlkramer zu den Sterblichen fahren.
Einen humorvollen Blick auf das Sterben und den Tod gewährt Autor Wolfgang Maria Bauer in der Komödie „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“; die Inszenierung von Michael Eybl für die Burghofspiele Friesach überzeugt zudem mit Musik und Tanz.
„Der Brandner Kaspar kehrt zurück“ – noch an den vier Abenden von Mittwoch, 12., bis Samstag, 15. August, jeweils um 20.30 Uhr auf dem Petersberg zu Friesach. Im Stadtsaal im ehemaligen Dominikanerkloster unterhält „Der gestiefelte Kater“ noch am Sonntag, 16. August, um 15 und um 18 Uhr Theaterfreunde ab drei Jahren. Karten für die beiden Theatererlebnisse überall, wo es Ö-Ticket gibt, und an den Abendkassen.
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