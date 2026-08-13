Football-Familienfest: Vikings laden ein!

Football, Action und Spaß für die ganze Familie: Am 22. August laden die Vienna Vikings gemeinsam mit VERBUND zum großen Family Gameday ins Wiener Sport-Club Stadion. Krone-Leser profitieren doppelt: Mit dem Code Krone50 gibt’s beim Ticketkauf das zweite Ticket gratis dazu!
Am Samstag, dem 22. August, wird das Wiener Sport-Club Stadion noch einmal zur großen Football-Bühne: Um 18 Uhr empfangen die Vienna Vikings die Firenze Red Lions zum letzten Heimspiel des AFLE-Grunddurchgangs. Und dieser Game Day hat es in sich - denn gemeinsam mit VERBUND wird daraus der VERBUND Family Gameday!
Die Vikings haben ihr Playoff-Ticket bereits sicher. Jetzt geht es um den nächsten großen Schritt: den Heimvorteil im Semifinale. Am 15. August wartet auswärts noch das Duell mit den Alpine Rams - danach könnte bereits feststehen, wo die Vikings ihr Semifinale bestreiten. Klar ist: Für den Weg Richtung Playoff-Finale zählt jede Unterstützung.
Football trifft Familien-Entertainment
Der VERBUND Family Gameday ist weit mehr als nur ein Footballspiel. Fans dürfen sich auf einen besonderen Spieltag mit zahlreichen Aktionen und Unterhaltung für die ganze Familie freuen. Ob eingefleischter Football-Fan, neugieriger Neueinsteiger oder gemeinsamer Familienausflug: Am 22. August ist für alle etwas dabei.Dazu gibt es feinsten American Football der Vienna Vikings, die einzigartige Atmosphäre im Wiener Sport-Club Stadion und natürlich die legendäre #PurpleReign auf den Rängen. Wenn die Vikings auflaufen, wird aus einem Sportevent ein gemeinsames Erlebnis.
Jetzt doppelt profitieren!
Gemeinsam mit der Kronen Zeitung wartet auf alle Football-Fans eine besondere Ticketaktion: Kaufe ein Ticket und erhalte das zweite gratis dazu!Einfach beim Ticketkauf den Aktionscode Krone50 eingeben und gemeinsam mit Freunden oder der Familie einen der größten Football-Game-Days des Sommers live erleben.Denn gerade mit Blick auf die Playoffs brauchen die Vikings ihren wichtigsten zwölften Mann: die Fans auf den Rängen. Jede Stimme, jeder Jubel und jeder #PurpleReign-Moment macht den Heimvorteil noch stärker.
Jetzt Tickets sichern, Aktionscode Krone50 einlösen und 1 Ticket kaufen – 2 Tickets erhalten!