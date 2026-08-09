Dieser Steirer zieht in Paris bald alle Register

Noch als Teenager begann er eine Ausbildung an der Grazer Kunstuniversität. Ironie des Schicksals: „An der Orgel habe ich jenen Wettbewerb dann gewonnen, wegen dem ich kurz davor dem Klavier abgeschworen hatte.“ Sein Studium beendete Frisée dann in Wien, wo er bis heute lebt. „Mein Ziel war es immer, die Orgel ein wenig aus dem Sakralschlummer zu reißen“, sagt er. Sprich: Für ihn gibt es weit mehr als Kirchenmusik. Unter anderem saß er bei Konzerten der steirischen Ausnahmemusikerin Anja Plaschg alias Soap & Skin an der Orgel. Auch für Angelika Kirchschlager, Katharina Stemberger oder Sandra Cervik hat er bereits alle Register der Orgel gezogen.