Burgenländer ist mit 19 schon doppelter Meister

Österreichs jüngster Müllermeister Christoph Passenbrunner aus Andau legte jetzt auch noch die Bäcker-Meisterprüfung ab.
Andere überlegen mit 19 noch, wohin die berufliche Reise gehen soll. Christoph Passenbrunner aus Andau hat seine Richtung längst gefunden: Der junge Burgenländer ist Österreichs jüngster Müllermeister und weil ihm das nicht genug war, legte er auch noch die Meisterprüfung zum Bäcker ab. Dass sein Weg einmal in die Mühle führen würde, war früh klar. Christoph stammt aus einer traditionsreichen Müllerfamilie. Schon als Kind half er im Betrieb mit, später wurde er dort von seinem Vater Gerald ausgebildet. „Für mich stand eigentlich nie zur Diskussion, etwas anderes zu machen.“ Heute werden in der Familienmühle je nach Nachfrage täglich bis zu 50 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeitet.
Der Beruf ist moderner geworden
Mit der alten Vorstellung vom Müller, der Mehlsäcke schleppt, hat der Alltag allerdings wenig zu tun. „In Wirklichkeit arbeiten wir heute mit computergesteuerten Anlagen und modernster Technik“, sagt Passenbrunner. Erfahrung und Wissen über das Getreide seien trotzdem genauso wichtig wie früher. Doch Christoph wollte nicht nur wissen, wie aus Korn Mehl wird, sondern auch, was danach damit passiert.
Also setzte er auf die Müllermeisterprüfung noch jene zum Bäcker drauf. „Mich hat immer die gesamte Entstehungskette interessiert – vom Getreide bis zum fertigen Brot.“ Die beiden Prüfungen seien teilweise „sehr intensiv und fordernd“ gewesen. Nun sei für ihn aber „ein Traum in Erfüllung gegangen“. Exotisch ist seine Berufswahl allemal: Gerade einmal vier Müllerbetriebe gibt es noch im Burgenland.
Nächstes Ziel: Matura und Erfahrungen im Ausland sammeln
Auf seinen zwei Meistertiteln will er sich nicht ausruhen. Als Nächstes möchte Passenbrunner die Matura nachholen und noch vor der Pension seines Vaters Erfahrungen in landwirtschaftlichen Betrieben im Ausland sammeln. Langfristig steht sein Ziel aber fest: Er will die Seewinkel Mühle übernehmen und damit ein jahrhundertealtes Handwerk in die nächste Generation führen.
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