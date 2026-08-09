Burgenländer ist mit 19 schon doppelter Meister

Andere überlegen mit 19 noch, wohin die berufliche Reise gehen soll. Christoph Passenbrunner aus Andau hat seine Richtung längst gefunden: Der junge Burgenländer ist Österreichs jüngster Müllermeister und weil ihm das nicht genug war, legte er auch noch die Meisterprüfung zum Bäcker ab. Dass sein Weg einmal in die Mühle führen würde, war früh klar. Christoph stammt aus einer traditionsreichen Müllerfamilie. Schon als Kind half er im Betrieb mit, später wurde er dort von seinem Vater Gerald ausgebildet. „Für mich stand eigentlich nie zur Diskussion, etwas anderes zu machen.“ Heute werden in der Familienmühle je nach Nachfrage täglich bis zu 50 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeitet.