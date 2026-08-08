Sieg! Erfolgreiches Debüt für Senft in Karlsruhe

Trainer Maximilian Senft hat einen erfolgreichen Einstand in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gefeiert.
Der von ihm trainierte Traditionsclub Karlsruher SC gewann am Samstag den Saisonstart zu Hause gegen Arminia Bielefeld 2:1 (1:0). Matchwinner für das Team des 37-jährigen Wieners vor fast 30.000 Fans war Moritz Broschinski mit einem Doppelpack (35., 78.).
Generell zeigten sich die Zweitliga-Teams am Samstagnachmittag in Torlaune. Absteiger Heidenheim siegte zu Hause gegen Osnabrück mit 4:3. Magdeburg kam gegen Braunschweig böse unter die Räder (1:6). Darmstadt und Kiel trennten sich 2:2. Bereits am Freitagabend setzte sich Hertha BSC in Bochum durch (1:0).
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