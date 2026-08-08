Sieg! Erfolgreiches Debüt für Senft in Karlsruhe

Generell zeigten sich die Zweitliga-Teams am Samstagnachmittag in Torlaune. Absteiger Heidenheim siegte zu Hause gegen Osnabrück mit 4:3. Magdeburg kam gegen Braunschweig böse unter die Räder (1:6). Darmstadt und Kiel trennten sich 2:2. Bereits am Freitagabend setzte sich Hertha BSC in Bochum durch (1:0).