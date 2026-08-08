Überraschende Gründe: Transfer-Drama um Ilzer-Ass!

In Sinsheim sieht man den positiven Aspekt des geplatzten Wechsels: „Für uns ist völlig klar, dass Fisnik körperlich und sportlich auf höchstem Niveau performen kann“, betont Geschäftsführer Andreas Schicker und weiter: „Fisnik hat bei der TSG eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Dass dieser Transfer nun nicht zustande kommt, ist für uns sportlich alles andere als eine schlechte Nachricht.“