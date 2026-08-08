Tirol: Drei verletzte Biker nach heftigen Unfällen

Der Unfall in Osttirol passierte in der Bürgeraustraße in Lienz. Dort war ein 67-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw gemeinsam mit seiner Frau (66) am Beifahrersitz unterwegs. Gleichzeitig fuhr auch ein 46-jähriger Italiener mit seinem Motorrad auf der Schillerstraße von links in eine Kreuzung ein.