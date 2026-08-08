Tirol: Drei verletzte Biker nach heftigen Unfällen

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit Motorrädern gab es am Freitag in Tirol zu verzeichnen. Am frühen Nachmittag kollidierte ein Biker (46) in Lienz mit einem Pkw. Stunden später krachten zwei Motorräder an einer Kreuzung in Galtür zusammen.
Der Unfall in Osttirol passierte in der Bürgeraustraße in Lienz. Dort war ein 67-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw gemeinsam mit seiner Frau (66) am Beifahrersitz unterwegs. Gleichzeitig fuhr auch ein 46-jähriger Italiener mit seinem Motorrad auf der Schillerstraße von links in eine Kreuzung ein.
Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Ein Zeuge setzte die Rettungskette in Gang.
Der Biker wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und nach ambulanter Behandlung später wieder entlassen. Die beiden Pkw-Insassen blieben unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrtauglich.
Biker kollidierten an Kreuzung
Gut vier Stunden später krachte es auch auf einer Kreuzung auf der Paznauntalstraße in Galtür. Gegen 17.40 Uhr bremste ein 21-jähriger Motorradfahrer, um abzubiegen.
Ein nachkommender 21-jähriger Einheimischer konnte sein Bike nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Beide Männer stürzten und erlitten erhebliche Verletzungen. Einer der Verletzten wurde mit dem Rettungshubschrauber, der andere mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Zams eingeliefert.
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