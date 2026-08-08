Transfer-Hammer um gleich zwei ÖFB-Teamspieler?

Schlägt Serie-A-Verein Frosinone Calcio gleich doppelt zu? Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Italiener sowohl Florian Grillitsch als auch Romano Schmid verpflichten wollen.
Nach dem Aufstieg in die Serie A bastelt Frosinone Calcio noch an seinem finalen Kader für die neue Saison. Der ein oder andere Neuzugang soll noch her und dabei sind nun offenbar gleich zwei ÖFB-Teamspieler in den Fokus gerückt.
Wie viel verlangt Werder?
Wie Transferexperte Romano und italienische Medien berichten, soll der Italien-Klub die beiden WM-Fahrer Schmid und Grillitsch unter Vertrag nehmen wollen. Der Deal mit beiden ÖFB-Kickern soll demnach sogar kurz vor dem Abschluss stehen!
Bei Grillitsch würde sich eine Verpflichtung verhältnismäßig einfach gestalten. Immerhin kann der Mittelfeldspieler seit seiner Vertragsauflösung bei Sporting Braga ohne Ablösesumme verpflichtet werden. Für Schmid hingegen dürfte sich Werder Bremen durchaus eine satte Ablöse erwarten.
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